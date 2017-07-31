Авиакомпании Саудовской Аравии отказались перевозить иранских паломников

2017-07-31 14:09 | www.apa.az | 7

Саудовские авиакомпании отказались перевозить иранских паломников, желающих совершить хадж.

Как сообщает тегеранское бюро АПА, об этом заявил председатель иранской организации авиации Али Абидзаде.

По его словам, согласно договоренности между двумя странами половину иранских паломников должна была перевозить компания IranAir, а другую половину Саудовские авиакомпании. Однако в последний момент авиакомпании Саудовской Аравии отказались перевозить 26 тысяч иранских паломников.

«Сейчас мы вынуждены сами организовать их перевозку. Для этого необходимо составить тяжелый и плотный график, но мы обещаем, что все паломники отправятся на хадж», - сказал он.

По его словам, в этом году число паломников выросло, однако в аэропорту необходимых изменений инфраструктуры для принятия и отправки паломников сделано не было: «Поэтому мы столкнулись с дополнительными трудностями. Если будут задержки полетов, то я заранее прошу прощения у наших граждан. Пусть они знают, что мы делаем все, что в наших силах для своевременного осуществления полетов и обеспечения их безопасности. Зависящие от Саудовской Аравии вопросы нас не касаются».



Отметим, в этом году в Хадж из Ирана поедут 86 тысяч человек.