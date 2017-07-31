Власти Венесуэлы объявили о победе

2017-07-31 14:12 | www.oxu.az | 5

Власти страны сообщили об участии 8 миллионов избирателей в выборах Национального учредительного собрания Венесуэлы, что составило 41.53% от общего их числа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Aljazeera.

Президент Венесуэлы объявил о победе, что позволит внести изменения в конституцию страны. Число избирателей было вдвое большим того, что предполагали оппоненты действующей власти и независимые эксперты.

«Это крупнейшая победа революции в нашей 18-летней истории», - заявил Мадуро, имея в виду срок со времени прихода к власти Уго Чавеса.

Н.О.