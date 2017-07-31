В Москве выпущен учебник по азербайджанскому языку – ФОТО

2017-07-31 14:28 | www.oxu.az | 4

В Москве выпущен учебник по азербайджанскому языку на русском языке, передает Oxu.Az со ссылкой на Report.

Один из авторов книги - Лейлаханым Исмайлова - уже 15 лет как преподает азербайджанский язык в институте стран Азии и Африки МГУ. Основные главы учебника – это ее педагогический опыт преподавания азербайджанского языка для русскоязычных иностранцев.

«Уже несколько лет в нашем институте при Кафедре Центральной Азии и Кавказа существует кабинет азербайджанского языка, который открыт при содействии Фонда Гейдара Алиева. Это, безусловно, помогает развитию изучения азербайджанского языка в вузе. Выпущенный учебник стал вторым подобным пособием – первый был выпущен в 2009 году при содействии Фонда гуманитарного сотрудничества стран СНГ», - отметила Л. Исмайлова.

По ее словам, книга писалась на протяжении года, совместно с преподавательницей Азербайджанского института языков Сабиной Алиевой.

Книга «Азербайджанский язык. Начальный курс» выпущена издательством «Тезаурус» под редакцией доктора филологических наук Дмитрия Насилова и доктора исторических наук Жибек Сыздыковой.

Книга издана для студентов русскоязычных вузов, изучающих восточные языки, с целью формирования и развития у обучающихся профессиональной инакоязычной коммуникативной компетенции.

Н.О.