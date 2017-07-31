Глава полиции одного из районов Стамбула найден мертвым
2017-07-31 14:19 | www.trend.az | 4
БАКУ /Trend/ - Глава полицейского управления района Силиври в Стамбуле Хакан Чалышкан утром был обнаружен в своем кабинете мертвым, пишут в понедельник турецкие СМИ.
В результате осмотра тела было установлено, что смерть наступила в результате выстрела в голову.
По сообщениям СМИ, пока неизвестно, является ли произошедшее суицидом или же это убийство.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
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