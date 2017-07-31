Глава полиции одного из районов Стамбула найден мертвым

2017-07-31 14:19 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Глава полицейского управления района Силиври в Стамбуле Хакан Чалышкан утром был обнаружен в своем кабинете мертвым, пишут в понедельник турецкие СМИ.

В результате осмотра тела было установлено, что смерть наступила в результате выстрела в голову.

По сообщениям СМИ, пока неизвестно, является ли произошедшее суицидом или же это убийство.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu