Новые санкции против России увеличат значимость "Южного газового коридора"?

2017-07-31 14:39 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Новый законопроект США о санкциях против России затронет, в том числе российский проект трубопровода "Северный поток-2".

Накануне Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий ужесточение американских санкций в отношении России, Ирана и КНДР. Теперь документ пойдет на подпись президенту США Дональду Трампу.

В американском законопроекте под названием "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" от правительства США требуется "продолжать противодействовать" строительству этого трубопровода, так как проект имеет "вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы на Украине".

В этом контексте интересно, что в документе никак не упоминается другой газовый проект – "Южный газовый коридор", который должен обеспечить Европу каспийским газом, - несмотря на долевое участие в нем иранской и российской компаний. Дело в том, что первый газ, который пойдет по этой трубе, будет добываться на азербайджанском газовом месторождении "Шахдениз-2", 10-процентной долей акций в котором владеет российская «Лукойл» и в котором есть доля иранской компании NIOC, освобожденной от санкций специальной поправкой к американскому закону об иранских энергокомпаниях.

"Южный газовый коридор" начинается с газового месторождения "Шахдениз", продолжается Южно-кавказским трубопроводом, соединяющим Азербайджан с Грузией, и Трансанатолийским (TANAP) и Трансадриатическим трубопроводами (ТАР).

Хотя спекуляций по поводу этого проекта было достаточно. Недавно бывший спецпосланник госсекретаря США по каспийским энергетическим проектам, экс-посол США в Азербайджане Ричард Морнингстар заявил, что американский законопроект об ужесточении антироссийских санкций может навредить разработке азербайджанского месторождения «Шахдениз-2» и отправке добываемого там газа в Европу.

Однако вряд ли санкции против России или любой другой страны смогут помешать Западу реализовать стратегически важный для него проект "Южный газовый коридор", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу. Если в случае с «Северным потоком» большую роль играет политическая составляющая проекта, который дает Москве рычаг воздействия на Европу, то идущий в обход России каспийский газ, который сможет помочь государствам-членам Европейского союза (ЕС) обеспечить энергетическую независимость и безопасность, наоборот, скорее в интересах США. Поэтому лоббирование газового проекта, по которому каспийские углеводороды пойдут в Европу, в том числе и несостоявшегося "Набукко", было основой многолетней политики Вашингтона по энергетической безопасности Европы.

Вряд ли новая американская администрация не понимает, что реализация проектов "Шахдениз-2" и "Южного газового коридора" изменит не только энергетическую карту мира, но и политическую, так как будет способствовать возникновению новой ситуации в обеспечении энергетической безопасности Европы и ослабит влияние Москвы в этом стратегически важном для США регионе.

Учитывая вышесказанное, США вряд ли поставят под угрозу такой важный для них проект, как "Южный газовый коридор".

(Автор: Эльмира Таривердиева)