Азербайджанский ведущий рассказал о гибели брата

2017-07-31 14:44 | www.oxu.az | 4

Ранее сообщалось, что брат ведущего телеканала ARB Гусейна Азера, 29-летний Джавид Азизов утонул на пляже в Кюрдахане.

Как передает Oxu.Az, Гусейн рассказал Yenicag.az, что был рядом с братом в момент его гибели:

«Я на два дня приехал домой. Брат очень хотел поехать со мной на пляж. Я сказал, что в такой ветер нельзя ехать на пляж, поедем в другой раз, но брат не отставал. Я вынужден был поехать. Только он зашел в воду, как его поглотила огромная волна. Я крикнул, чтобы он выходил, как вдруг увидел его неподвижное тело на волне. От страха у него разорвалось сердце. Обмывавшие труп сказали, что вся спина у него была синяя. Я еле вытащил тело среди волн. На берегу мы полчаса ждали скорую помощь. Я сделал ему искусственное дыхание, он отрыгнул воду, но так и не очнулся. Хотя бы на его месте был бы я».

A.M.

