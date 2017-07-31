В Стамбуле нашли убитым начальника Управления безопасности

2017-07-31 14:55 | www.oxu.az | 3

Начальник Управления безопасности района Силиври в Стамбуле найден убитым.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает CNN Türk.

По имеющимся сведениям, коллега обнаружил Хакана Чалышкана убитым в собственном кабинете. На место происшествия была немедленно вызвана бригада скорой помощи.

Врачи констатировали смерть Чалышкана. Позже на место события прибыли сотрудники прокуратуры, начавшие расследование по данному факту. Утверждается, что Чалышкан покончил жизнь самоубийством.

В должность свою вступил он в декабре прошлого года, снискав себе известность как бескомпромиссный борец с наркотиками. Чалышкан был женат, у него осталось двое детей.

Н.О.