Спецоперация в Гаджигабуле – задержаны 11 человек, конфискованы оружие, наркотики

2017-07-31 14:58 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Соответствующие структуры МВД совместно с сотрудниками РОП Гаджигабульского района провели оперативно-розыскные меры и профилактические мероприятия в районе, в ходе которых были задержаны 11 человек, говорится в сообщении МВД Азербайджана, распространенном в понедельник.

Во время обыска у данных лиц и в их квартирах были обнаружены и изъяты автомат, пистолет «Макаров», четыре гранаты, 60 патронов, два магазина и около пяти килограммов различных видов сильнодействующих наркотических средств.

По фактам возбуждены уголовные дела, продолжаются необходимые следственно-розыскные и следственные меры.

(Текст: Кямаля Сеидова)