МВД распространило информацию о проведенной в Гаджигабуле спецоперации

2017-07-31 15:00 | www.apa.az | 3

Министерство внутренних дел распространило информацию о проведенной в Гаджигабуле спецоперации.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, с целью обеспечения общественного порядка и безопасности, усиления борьбы с незаконной торговлей оружием и оборотом наркотиков соответствующие структуры министерства совместно с сотрудниками Гаджигабульского РОП провели в районе оперативно-розыскные и профилактические мероприятия.

В результате были задержаны 11 подозреваемых, каждый из которых был ранее судим. Во время обыска в квартирах задержанных были найдены 1 автомат, 1 пистолет «Макаров», 4 гранаты, 60 патронов, 2 обоймы и различные наркотические вещества общим весом около 5 киллограммов.

Отметим, по вышеуказанным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.