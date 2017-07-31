Назван самый мощный смартфон в мире

2017-07-31 15:04 | www.oxu.az | 3

В последние годы технологические гиганты из Китая и Южной Кореи вплотную приблизились к тому, чтобы «догнать и обогнать» Apple в плане выпуска высокопроизводительной продукции. Между тем последние известия из Купертино дают понять, что как минимум звание самого мощного смартфона в ближайшем будущем за собой оставит именно «яблочная» разработка - iPhone 8.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ, по последним данным, новый гаджет Apple получит сверхсовременный процессор Apple A11. Данный чип обещает быть ещё более производительным, чем 6-ядерный Apple A10X Fusion, дебютировавший в очередном iPod Pro. Напомним, по результатам тестирования в бенчмарке Geekbench, в одноядерном режиме данное устройство набрало 3850 пунктов, в многоядерном – 9150. Это почти на 30% больше, чем могут похвастать топовые смартфоны на базе Android.

По мнению экспертов, Apple A11 станет ещё более мощным и сможет демонстрировать результаты в Geekbench на уровне 4500/9000 баллов. Если это действительно будет так, то новый iPhone станет поистине самым производительным смартфоном в мире. Стоит отметить, что с лидерством «яблочного» гаджета не согласны в Huawei. В китайской компании уверяют, что их новый флагман Mate 10 превзойдёт результаты конкурента.

Л.А.

