Полиция арестовала 11 человек в Гаджигабуле

2017-07-31 15:10 | www.oxu.az | 3

С целью обеспечения общественного порядка и безопасности, еще большего усиления борьбы с незаконном оборотом находящегося на руках оружия и боеприпасов, а также наркотических средств, соответствующие структуры министерства внутренних дел вместе с сотрудниками отделения полиции Гаджигабульского района провели в районе оперативно-розыскные и профилактические мероприятия.

В результате были задержаны 11 подозреваемых, каждый из которых был ранее судим.

Во время обыска в квартирах задержанных были найдены 1 автомат, 1 пистолет «Макаров», и гранаты, 60 патронов, 2 обоймы и различные наркотические вещества общим весом около 5 киллограм.

По фактам возбуждены уголовные дела, проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Н.О.

