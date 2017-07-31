Конгрессмен: Трамп уйдет, а Пенс готовится к инаугурации

2017-07-31 15:23 | www.oxu.az | 4

Член Палаты представителей Соединенных Штатов Максин Уотерс на своей официальной странице в социальной сети «Твиттер» рассказала о подготовке вице-президентом Майклом Пенсом своей собственной инаугурации. Американский политик уверена, что это происходит в связи с тем, что Дональду Трампу объявят импичмент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.az, об этом пишет издание The İndependent.

«Майк Пенс планирует свою инаугурацию. Прибас и Спайсер приведут к смене власти», - написала конгрессмен.

Как передает информационный портал The Hill, в ближайшем будущем запуска импичмента против Трампа не ожидается. Однако над этим упорно работают. Конгрессмен Уотерс является одним из сторонников увольнения 45-го президента. Политик, выступая перед коллегами неоднократно говорила о необходимости объявления нынешнему американскому лидеру импичмента.

Напомним, что ранее конгрессмен Брэд Шерман подал резолюцию, в которой обвинил Трампа в сговоре с Россией. Также политик отметил, что увольнение Джеймса Сэми с поста директора ФБР является незаконным.