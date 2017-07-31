S&P: В Азербайджане снизится безработица
2017-07-31 15:28 | www.oxu.az | 4
В этом году уровень безработицы в Азербайджане вырастет, а в последующие три года снизится.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, с таким прогнозом выступили аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's.
В отчете говорится, что в 2018 году безработица в Азербайджане снизится до 5,5%, а в 2019-2020 годах – до 5%.
В 2017 году S&P ожидает сокращения экономики страны на один процент, в 2019 и 2020 годах - реальный рост на 3,5 процента.