Граждане стран ЕС не смогут свободно въезжать в Великобританию с марта 2019 года

2017-07-31 15:26 | www.trend.az | 6

Свободный въезд для граждан стран Европейского союза (ЕС) в Великобританию будет закрыт с выходом королевства из ЕС весной 2019 года, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

Официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй сказал, что свобода передвижения граждан ЕС прекратится в марте 2019 года, отмечает агентство.

По словам сотрудника канцелярии, в британском правительстве существует широкая договоренность о том, что нужно сделать процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС настолько гладким, насколько это возможно. Вместе с тем он сказал, что правительственная позиция по проблематике Brexit остается такой же, как было обозначено в январской речи премьер-министра в доме приемов британского МИД.

Противоречие же состоит в том, что в упомянутой речи Мэй очертила контуры не гладкого, а как раз "жесткого Brexit", дав понять главам дипломатических представительств зарубежных стран, что Великобритания выходит из общего рынка и что даже отсутствие соглашения с Брюсселем об условиях выхода из ЕС будет для Лондона лучше плохой сделки.