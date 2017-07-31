Загрязняющие побережье Каспия должностные лица привлечены к ответственности

2017-07-31 15:37 | www.apa.az | 4

Сотрудники МЭПР и Главного управления общественной безопасности МВД периодически проводят мероприятия с целью предотвращения загрязнения лесов, парков, оздоровительных и туристических зон, зон санитарной охраны минеральных источников, побережья Каспийского моря и пляжей в городах и районах страны.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, во время проведенных в Сабаильском, Бинагадинском, Хатаинском, Сабунчинском, Сураханском, Хазарском районах столицы, Абшеронском районе и Сумгаите мероприятий было установлено, что 34 физических, юридических и должностных лица нарушили требования статей 244, 266 и 271 кодекса об административных правонарушениях. Они были привлечены к административной ответственности, общая сумма наложенного на них штрафа составила 42 850 манатов.

Также отмечается, что в результате проведенных в этом году органами городской и районной полиции мероприятий к административной ответственности были привлечены 445 человек. Общая сумма наложенного на них штрафа составила 71 200 манатов.