Брошенная в колодец 5-дневная девочка стала жертвой семейного конфликта

2017-07-31 15:35 | www.oxu.az | 4

По факту убийства 5-дневной Мелек Нуруллаевой в Лянкяране возбуждено уголовное дело.

Как передает Oxu.Az, заведующий отдела по работе с органами территориального управления и самоуправления Исполнительной власти Лянкяранского района заявил modern.az, что в настоящее время с связи с произошедшим ведется расследование:

«Подробности полностью не ясны, но установлено, что причиной смерти младенца стал семейный конфликт».

З.Мурадов заявил, что Шаиг Нуруллаев сообщил в службу «102» о пропаже ребенка:

«Но еще не подтверждено, бросил ли Шаиг Нуруллаев ребенка в колодец. Может быть, ребенка убил и бросил в колодец не отец, а другой член или члены семьи. Рассуждать об этом сложно. Кроме отца Мелек Шаига Нуруллаева, матери Валии Нуруллаевой, бабушки Атифы в доме были другие близкие родственники. Поэтому мы должны ждать хода следствия».

З.Г.

