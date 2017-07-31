WikiLeaks обнародовал десятки тысяч писем предвыборного штаба Макрона

2017-07-31 15:45 | www.oxu.az | 4

Сайт WikiLeaks опубликовал более 21 тысячи писем предвыборного штаба Эммануэля Макрона, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Первые письма датируются мартом 2009 года, последние – апрелем 2017 года. Как сообщает организация, в распоряжении сайта гораздо больше материалов, но пока разобраны и систематизированы только эти письма.

В начале мая Макрон вышел во второй тур президентских выборов вместе с Марин Ле Пен. За день до этого WikiLeaks сообщала о крупной утечке электронных писем Макрона. Команда политика осудила хакерские атаки и заявила о том, что помимо реальных писем, были опубликованы фейковые документы.

Несмотря на скандал, 14 мая Макрон одержал победу, набрав 66% голосов избирателей.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж сообщал о «компрометирующей переписке» французского политика еще зимой. По его словам, данные были получены из личной переписки экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

Н.О.