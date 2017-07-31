Вице-президент: Азербайджан на высоком уровне организовал чемпионат Европы по стрельбе

2017-07-31 15:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане все международные соревнования, в том числе проводимый в Баку чемпионат Европы по стрельбе, организованы на высоком уровне, сказал в понедельник Trend вице-президент Европейской конфедерации стрелкового спорта Яир Давидович (Yair Davidovich).

Напомнив, что в четвертый раз находится в Азербайджане, вице-президент Конфедерации отметил, что в стране создана спортивная инфраструктура, отвечающая международным стандартам. «Я был в Баку и во время проведения первых Европейских игр, тогда все было организовано на высочайшем уровне. Верю, что Азербайджан и дальше будет принимать у себя многочисленные международные соревнования. В будущем Азербайджан может провести и Олимпийские игры, потому что для этого в стране существует вся необходимая инфраструктура», - отметил вице-президент.

Яир Давидович подчеркнул, что в Азербайджане уделяется большое внимание развитию спорта.

Вице-президент особо отметил, что ему очень нравится Азербайджан, его природа, гостеприимный народ. «Я очень комфортно чувствую себя, находясь в Азербайджане», - сказал вице-президент.

Отметим, что чемпионат Европы по стрельбе стартовал в Баку 22 июля и продлится до третьего августа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)