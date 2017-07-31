Армения наращивает сотрудничество с противниками своего союзника - российский эксперт

2017-07-31 15:50 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Участие Армении в многонациональных учениях под эгидой НАТО в Грузии, причем совместно с откровенными геополитическими и военными противниками России, приведет к очередному понижению уровня отношений между Москвой и Ереваном, сказал Trend в понедельник лидер движения "Новая Россия", политолог, известный общественный деятель Никита Исаев.

Уверен, что с момента начала этих учений, в которых активно участвует Армения, и военные, и дипломатические, и политические контакты между Москвой и Ереваном будут существенно снижены, сказал эксперт.

В понедельник в Грузии начались многонациональные военные учения НАТО "Достойный партнер 2017" (Noble Partner 2017), в которых принимают участие, также и армянские военнослужащие.

Все переговорные процессы по сотрудничеству Армении с НАТО, в том числе и участие страны в совместных мероприятиях военного блока уже перестают являться чем-то удивительным, отметил Исаев.

«Еще год назад, когда президент Армении Серж Саргсян посещал Брюссель, вел переговоры с Евросоюзом и встречался с генсеком НАТО, армянская сторона объясняла эти шаги необходимостью обеспечения своей обороноспособности по причине снижения уровня военного сотрудничества с Россией и ОДКБ», - сказал эксперт.

По словам эксперта, Армения ищет поддержки в лице НАТО и в нагорно-карабахском конфликте.

Дело в том, что Россия во многом снизила уровень своей посреднической миссии в нагорно-карабахском конфликте и участники конфликта ищут поддержки у тех сторон, которые могли бы иметь более эффективную и качественную позицию по отстаиванию их интересов, пояснил эксперт.

«В данном случае, Армения действует весьма категорично, показывая миру и России, что она готова менять приоритеты в своей внешней политике. И, разумеется, совместные учения с блоком НАТО, тем более тогда, когда учения проходят под патронажем вице-президента США Майкла Пенса, находящегося в турне по странам Восточной и Южной Европы, это конечно крайне показательный момент», - отметил Исаев.

Армения, где до не давнего времени Россия считалась единственным верным союзником и гарантом безопасности, таким образом, демонстрирует миру, что готова еще больше наращивать сотрудничество с ее противниками и эта риторика будет еще более усиливаться, сказал эксперт.

Отметим, что на военном аэродроме в Вазиани невдалеке от Тбилиси в воскресенье прошла церемония открытия многонациональных военных учений "Достойный партнер 2017" (Noble Partner 2017).

Учения, в которых принимают участие восемь стран-членов и партнеров НАТО, продлятся до 12 августа.

Как ожидается, в ходе своего визита в Грузию учения посетит вице-президент США Майкл Пенс, который прибудет в Тбилиси в понедельник.

(Автор: Себа Агаева)