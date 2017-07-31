Фэшн-партнер "ЖАРЫ" Белла Потемкина показала Баку песней Бриллиант Дадашовой (ВИДЕО, ФОТО)

2017-07-31 15:51 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Все участники и гости фестиваля "ЖАРА" в Баку продолжают тепло отзываться как о самом мероприятии и его организации, так и месте его проведения - Баку, щедро делясь впечатлениями в своих социальных сетях.

Не стала исключением и роскошная Белла Потемкина - российский дизайнер, основатель и директор модного бренда Bella Potemkina, которая была фэшн-партнером фестиваля «ЖАРА».

На своей странице в İnstagram Белла Потемкина разместила видео, сопроводив его песней композитора Надира Азимова "Dərdimnən öləcəksən" из репертуара народной артистки Азербайджана Бриллиант Дадашевой.

Белла Потемкина назвала Баку самым гостеприимным городом на земле и свое видео прокомментировала: "Так мы погуляли по Баку! Хотела Диме папаху подарить, он что-то не соглашается» (ред. Trend Life: PR - director Дима Волков)".

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря, в красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии и Италии. На протяжении этих дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло множество премьер и ярких событий. Концертные программы посетили около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Среди звезд были такие известные артисты как Полад Бюльбюльоглу, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, EMIN, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Олег Газманов, Диана Арбенина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валерия, Глюкоза, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой, Александр Ревва, Слава, Наргиз Закирова, Жасмин и многие другие. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Кямаля Сеидова)