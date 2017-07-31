Президент: «Реалии об Азербайджане должны быть распространены еще больше» - ОБНОВЛЕНО

2017-07-31 16:00 | www.apa.az | 4

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей штата Аризона США Джавана Меснарда.

Как сообщает АПА, Дж. Меснард сказал, что находится в Азербайджане уже несколько дней, ознакомился с Баку и регионами.

Дж. Менсард сказал, что большинство законодателей штата Аризона слышали очень многое об Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что посещение гостем Баку и регионов будет способствовать распространению еще большей информации о нашей стране. В то же время, глава государства, подчеркнув что общественность в некоторых регионах США недостаточно проинформирована об Азербайджане сказал, что реалии о нашей стране должны быть распространены еще больше.