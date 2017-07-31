Андрей Малахов может уйти с Первого канала

2017-07-31 15:55 | www.oxu.az | 4

Телеведущий Андрей Малахов может покинуть Первый канал.

Как передает Oxu.Az, об этом российский журналист Егор Максимов сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, студию Малахова, в которой тот работал еще со времен «Большой стирки», займет ведущий Дмитрий Шепелев со своим авторским шоу «На самом деле».

«Учитывая, что Первый постоянно проигрывает « России 1» по рейтингам, а у Эрнста (гендиректора телеканала) забрали еще и «Главкино» — тяжело Константину Львовичу наверное», — подчеркнул журналист.

Слова Максимова подтвердил и главный редактор «Р-Спорт» Василий Конов. «Это факт и главная трансферная сенсация телевизионного межсезонья», — заявил он.

Представители Первого пока никак не прокомментировали возможный уход ведущего.

Андрей Малахов начал работу на ОРТ (Первом канале) в 1996 году. Тогда он был специальным корреспондентом и ведущим программы «Доброе утро». В 2001 году стал ведущим «Большой стирки» и перебрался в студию, где до сих пор пытался разобраться в чужих конфликтах в рамках программы «Пусть говорят».

Э.Ш.