Азербайджанские снайперы покажут свое мастерство – ФОТО

2017-07-31 16:07 | www.oxu.az | 6

Завершилась подготовка к конкурсу «Снайперский рубеж», который проводится в рамках соревнований «Армейские международные игры - 2017» на военной базе Отар в Казахстане по приемке и пристрелке снайперских винтовок.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, участвующие в соревновании снайперы Вооруженных сил Азербайджана продемонстрируют свое мастерство в стрельбе из снайперских винтовок СВД-С.

Следует отметить, что в соревнованиях принимают участие команды из 17-ти стран.

Соревнования пройдут с 1-го по 9-е августа в Казахстане.

Э.Ш.