Два охранника погибли при атаке на посольство Ирака в Кабуле

2017-07-31 16:10 | www.trend.az | 4

Два афганских охранника погибли в результате атаки на посольство Ирака в Кабуле, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

По данным министерства, руководитель дипломатического представительства Ирака в Кабуле был эвакуирован в посольство Египта.

В понедельник террорист-смертник подорвал себя возле посольства Ирака в столице Афганистана. На месте происшествия были слышны звуки стрельбы. После этого последовали сообщения о еще одном взрыве. По данным агентства Рейтер, ответственность за первый взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).

По данным телеканала Tolo News, в МВД Афганистана сообщили об окончании боестолкновений, которые продолжались около 4 часов. В министерстве, в свою очередь, заявили, что в результате атаки ранения получил полицейский, никто из сотрудников посольства не пострадал. Также сообщается о ликвидации трех нападавших.