Из Армении бегут тысячи человек и не рождаются дети - статистика

2017-07-31 16:15 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Предварительные данные Национальной статистической службы Армении говорят о том, что давно и так известно - из Армении бегут тысячи человек и падает рождаемость.

Численность населения Армении по состоянию на 1 июля 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года снизилась на 15,2 тысячи человек. По сравнению с 1 январем 2017 года численность населения снизилась на 6,2 тысячи человек, что было обусловлено превышением отрицательного миграционного сальдо – 8,7 тысячи человек над естественным приростом населения – 2,5 тысячи человек, свидетельствуют данные Нацслужбы статистики.

Согласно Нацстатслужбе, число городского населения Армении на конец июня составило 1 898 тысяч жителей (спад на 7,7 тысяч), причем в Ереване - 1 075,1 тысяч жителей. В сельской местности численность населения снизилась на 7,5 тысячи человек.

За январь-июнь 2017 года число родившихся в республике детей снизилось на 6,6%. При этом число смертных случаев за отчетный период выросло на 2,1%.

Следует отметить, что на 1 января 2016 года численность населения Армении впервые с 70-ых годов составила меньше 3 миллионов человек.

О ситуации с рождаемостью и миграцией уже невозможно молчать. Даже власти Армении, которые многие годы закрывали глаза на проблему, признали катастрофическое положение с демографией в стране. Президент Армении Серж Саргсян, выступая на первом заседании новоизбранного парламента, заявил, что население Армении должно достичь 4 миллионов к 2040 году за счет резкого улучшения демографической ситуации в стране, однако, каким способом это необходимо сделать, он не уточнил. Власти хорошо понимают, что очень скоро в Армении останется так мало людей, что экономика страны окончательно зачахнет от недостатка рабочих рук.

Армяне уже давно массово покидают свою страну - так как жить в беднейшей стране, изо дня в день, борясь с бытовыми проблемами и без малейшей надежды на изменения, согласны лишь те, у кого нет выбора, или те, кто ее грабит – то есть, представители властей. Демографическая ситуация в Армении ужасающая. Повальная эмиграция и, как следствие, снижение рождаемости грозят превратить Армению в одну из самых малонаселенных республик на постсоветском пространстве.

Социальное положение армян ухудшается не только из-за повальной коррупции, но и из-за неверной политики властей страны. Армения, у которой в силу неправомерных амбиций, закрыты две из четырех границ, уже много лет существует за счет денежных вливаний армянской диаспоры. За такую ситуацию нужно сказать "спасибо" властям Армении, так как именно правящая элита, поделившая страну с олигархами, делает все для продолжения экономической и демографической агонии страны. Властям этой страны невыгодно, чтобы народ жил хорошо. Помирившись с соседними Турцией и Азербайджаном, Армения могла бы заработать, приняв участие во многих региональных проектах. Однако миф о "великой Армении", "обладавшей некогда несметными богатствами", армянским властям, да и некоторым гражданам, важнее качества жизни и вполне реальных преференций в настоящем.

Но, в конечном счете, как гласит мудрость, "сядь на берегу реки и жди, пока течение пронесет мимо труп твоего врага". Время и нынешние реалии сами могут поставить точку в бессмысленной борьбе Еревана с "ветряными мельницами", порожденной воспаленным воображением и вечными амбициями.

(Автор: Эльмира Таривердиева)