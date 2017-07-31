Министр: «Объем переданной силовым структурам продукции оборонного назначения вырос в 1,3 раза»

2017-07-31 16:20 | www.apa.az | 4

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем переданной Министерству обороны и другим силовым структурам продукции оборонного назначения, которая была произведена на предприятиях Министерства оборонной промышленности (МОП), вырос в 1,3 раза.

Как сообщили АПА в МОП, об этом на выездном коллегиальном заседании по итогам первой половины 2017 года заявил министр оборонной промышленности Явер Джамалов.

Министр отметил, что в первой половине текущего года общий объем произведенной продукции по сравнению с тем же периодом прошлого года вырос на 33,8%: «Ассортимент изделий оборонного назначения достиг 1200 наименований. За отчетный период успешно была завершена работа по разработке и производству бронемашины «Туфан» с противоминной защитой, которая была создана на предприятиях министерства. Также с участием специалистов была проведена презентация этой бронемашины. Сейчас ведется подготовительная работа для ее серийного выпуска. Наряду с этим на предприятиях министерства полностью была завершена работа по подготовке производства, и начато серийное производство снайперской винтовки «Yalquzaq» и ручной гранаты типа F-1».