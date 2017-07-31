Лейла Алиева: Завоевать любовь людей - большое счастье – ФОТО

2017-07-31 16:20 | www.oxu.az | 4

В четвертый день фестиваля "Жара" во время прохода по красной дорожке ведущие пригласили к микрофону находившуюся среди почетных гостей музыкального праздника вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева ответила на несколько вопросов ведущих.

Ведущая: Все, гости Азербайджана, гости Баку ждут, когда начнется мероприятие. Посмотрите, как вас все любят, вам всегда так аплодируют. Просто все желают пообщаться, сделать фотографии. Скажите, как вы справляетесь с такой огромной любовью?

Лейла Алиева: Спасибо за эти слова. Это такое большое счастье.

Ведущая: У вас потрясающие стихи. Я перелистала ваш инстаграм, много очень прочитала. Что вас вдохновляет?

Лейла Алиева: Жизнь, любовь, красота - все.

Ведущая: Поэтому вы так светитесь? Красивый человек красив во всем. Спасибо большое.

Лейла Алиева: Спасибо. Желаю прекрасного вечера всем.

З.Г.