Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и США очень хороший уровень отношений в политической, экономической, энергетической сферах и сфере безопасности (ФОТО) (версия 2)

2017-07-31 16:22 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в понедельник председателя Палаты представителей штата Аризона США Джавана Меснарда.

Председатель Палаты представителей штата Аризона США Джаван Меснард сказал, что уже несколько дней как приехал в Азербайджан, и ознакомился с Баку и регионами. «Очень удовлетворен пребыванием в Вашей чудесной стране. Азербайджан - прекрасная страна. Я впервые здесь. Люди повсюду демонстрируют дружбу и гостеприимство. По возвращению в США я поделюсь со всеми этими впечатлениями», - отметил Меснард.

Джаван Меснард отметил, что большинство законодателей штата Аризона много наслышаны об Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что пребывание гостя в Баку и регионах поможет в деле получения более широкой информации о нашей стране.

Глава государства подчеркнул, что осуществление еще большего числа визитов из США в Азербайджан важно с точки зрения расширения общения между людьми и лучшего ознакомления народов друг с другом, и это будет также служить делу укрепления сотрудничества между странами.

Президент Ильхам Алиев отметил очень хороший уровень двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической сферах и сфере безопасности между Азербайджаном и США, а также сотрудничества нашей страны с отдельными штатами США.

Глава государства отметил также то, что общественность в некоторых регионах США не обладает столь полной информацией о нашей стране, поэтому Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность большего распространения реалий об Азербайджане.