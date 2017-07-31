Армения пытается играть на два фронта, развивая углубленное сотрудничество с НАТО - доверенное лицо президента РФ

2017-07-31 16:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Наращивание Арменией сотрудничества с НАТО свидетельствует о том, что Ереван пытается играть на два фронта, сказал в понедельник Trend доверенное лицо президента РФ, член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков.

Участие Армении в многонациональных учениях под эгидой НАТО, которые начались в понедельник в Грузии, говорится о том, что Армения пытается сохранить максимально хорошие отношения не только с Россией, но и с Западной коалицией.

В понедельник в Грузии начались многонациональные военные учения НАТО "Достойный партнер 2017" (Noble Partner 2017), в которых также участвуют и армянские военнослужащие.

«Известно, что многие страны сегодня поддерживают сотрудничество с НАТО. Мы видим, что Грузия в полной мере является союзником альянса, Азербайджан, Казахстан, Беларусь сохраняют тесные отношения с Западной коалицией. Другое дело, что мы видим, что Азербайджан более ясно и честно говорит о том, что поддерживает отношения с обеими сторонами, как с Россией, так и с Западом. И, Россия с пониманием, относится к такой позиции», - сказал Марков.

В то же время, ни одна их этих стран не принимают участие в военных учениях НАТО, отметил эксперт.

Армения же говорит, что является союзником России, но на деле проводит другую политику, а именно, политику углубленного сотрудничества с НАТО, сказал эксперт.

Армения очень своекорыстно использует Россию в качестве как бы союзника, сказал Марков.

По словам политолога, такая политика Армения на взаимодействие со странами НАТО является ответом на позицию России, которая предпочитает наращивать углубленное сотрудничество с Азербайджаном, нежели с Арменией.

Таким образом, руководство Армении демонстрирует, что ей не нравится сотрудничество России с Азербайджаном, в частности, продажа российского оружия Азербайджану, который значительно усиливает военную мощь страны, сказал Марков.

Отметим, что на военном аэродроме в Вазиани невдалеке от Тбилиси в воскресенье прошла церемония открытия многонациональных военных учений "Достойный партнер 2017" (Noble Partner 2017).

Учения, в которых принимают участие восемь стран-членов и партнеров НАТО, продлятся до 12 августа.

Как ожидается, в ходе своего визита в Грузию учения посетит вице-президент США Майк Пенс, который прибудет в Тбилиси в понедельник.

(Автор: Себа Агаева)