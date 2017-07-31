Майк Пенс: «Россия представляет угрозу для стран НАТО, и США сделают все, чтобы ее предотвратить»

2017-07-31 16:35 | www.apa.az | 4

Вице-президент США Майкл Пенс, находящийся с двухдневным визитом в Таллине, заявил в понедельник, что Россия представляет угрозу для стран НАТО и США сделают все, чтобы ее предотвратить.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Пенс в Таллине на совместной пресс-конференции с главами Эстонии, Латвии и Литвы.

«Россия представляет угрозу для стран НАТО, и США сделают все, чтобы ее предотвратить. Мы твердо придерживаемся пятой статьи (устава НАТО), в соответствии с которой нападение на одного (из членов НАТО) является нападением на всех нас», — сказал он.

Вице-президент также поблагодарил Эстонию, выполняющую требование НАТО о выделении на оборонные расходы не менее 2% от ВВП и выразил надежду, что Латвия и Литва выйдут на этот уровень в следующем году. «Мы знаем, что сильная и единая НАТО сегодня является более важной, чем когда-либо раньше после распада коммунистической системы», — отметил он.

Прежде чем покинуть Эстонию, Пенс встретится с главой Сил обороны генералом Рихо Террасом, чтобы получить обзор о деятельности направленных в страну военнослужащих НАТО. Он также выступит с речью перед эстонскими военными и военнослужащими дислоцированного в Эстонии международного батальона альянса.