Ильхам Алиев принял председателя Палаты представителей штата Аризона – ОБНОВЛЕНО

2017-07-31 16:29 | www.oxu.az | 4

резидент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сегодня принял председателя Палаты представителей штата Аризона США Джавана Меснарда.

Как передает Oxu.Az, Дж. Меснард сказал, что находится в Азербайджане уже несколько дней и ознакомился с Баку и регионами.

Дж. Менсард сказал, что большинство законодателей штата Аризона наслышаны об Азербайджане.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что посещение гостем Баку и регионов будет способствовать распространению еще большей информации о нашей стране. В то же время, глава государства, подчеркнув, что общественность в некоторых регионах США недостаточно проинформирована об Азербайджане сказал, что реалии о нашей стране должны быть распространены еще больше.

14:17

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 31 июля принял председателя Палаты представителей американского штата Аризона Джавана Меснарда.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Н.О.

