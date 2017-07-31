Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

2017-07-31 16:39 | www.trend.az | 5

Беларусь с 1 августа снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение закреплено в постановлении Совета Министров №565 от 28 июля, сообщили Белта в пресс-службе белорусского правительства.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть снижена с $80,9 до $74,4 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин - с $44,4 до $40,9 за 1 т, на товарные бензины - с $24,2 до $22,3 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $22,3 за 1 т (была $24,2). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июля. Тогда они были повышены.