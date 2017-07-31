Представитель верховного руководителя Ирана: «В апреле азербайджанская армия должна была освободить еще большую территорию»

2017-07-31 16:40 | www.apa.az | 4

Сейид Хасан Амули: «Иран и Азербайджан – одна нация, два государства».

«Мы считаем проблемы Азербайджана своими проблемами. Культура, история Азербайджана едина с нашей историей и не может быть делима. Многие исторические лица сыграли большую роль как в жизни Ирана, так и Азербайджана. Это может стать влиятельным фактором в сотрудничестве и поддержке двумя странами друг друга».

Об этом тегеранскому бюро АПА сказал представитель верховного руководителя Ирана Аятоллы Сейида Али Хаменеи по провинции Ардебиль Сейид Хасан Амули.

Он сказал, что Иран и Азербайджан – одна нация, два государства: «Иран и Азербайджан – два берега Араза. У нас общие корни. Слава Аллаху, постепенно связи становятся теснее».

Коснувшись нагорно-карабахской проблемы, Х. Амули отметил, что Россия, пользующаяся тем, что в данный момент Нагорный Карабах находится под оккупацией, давит на Азербайджан и Армению как хочет: «Армения зависит от России из-за Карабаха. И Америка, и Израиль, так же, как и Россия, пользуются этой ситуацией. В настоящий момент проблема Нагорного Карабаха не является региональной, вошла в сферу интересов больших государств».

Представитель Аятоллы Сейида Али Хаменеи также рассказал об успехах азербайджанской армии в апрельских боях 2016 года и сказал, что азербайджанская армия показала себя в этих боях очень хорошо: «Это нас всех обрадовало. Армия не должна была остановиться, должна была продвинуться вперед и освободить еще большую территорию. В настоящий момент пришло такое время, что государству не позволяют решить свою судьбу одному. Америка и Россия заинтересованы в решении судьбы других государств, в частности мелких. Америка помогает сепаратистскому правительству в Нагорном Карабахе. Сепаратистский режим не признается официально в ООН, но Америка выдает им визы».

Х.Амули осудил роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Он сказал, что Минская группа не добьется освобождения Нагорного Карабаха: «Уже более 20 лет ведутся обсуждения. Разве бывают такие длинные обсуждения?! Даже если Азербайджан и Армения сами захотят урегулирования конфликта, это невозможно будет сделать. Потому что Россия не хочет отступать отсюда. Так же как Америка и Израиль не хотят ни укрепления, ни полного уничтожения ИГ. Пока ИГ существует в регионе Америка может управлять и Ираком, и ИГ, и Сирией. Чем больше длится процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, тем сложнее вернуть его Азербайджану».

Х.Амули также затронул тему проведения референдума в Нагорном Карабахе. По его словам, одним из грязных планов армян является проведение этого референдума: «Азербайджанский народ и правительство ни при каких условиях не должны соглашаться с этим референдумом. Где это видано, чтобы из-за земель одной страны проводился референдум? Это похоже на то, чтобы кто-то пришел и заявил о своем намерении провести референдум в связи с Баку. Не следует разрешать это. И Баку принадлежит Азербайджану и Карабах».

Он добавил, что Иран как соседская страна оказала большую поддержку для урегулирования этой проблемы.