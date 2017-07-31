Кутурье Игорь Гуляев о хлебосольном Баку: "Это высшая проба среди столиц мира" (ФОТО)

2017-07-31 16:50 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - "Из жаркого Баку придется возвращаться в холодную Москву. Фестиваль "ЖАРА" достоин самых высоких эпитетов, а хлебосольный и комфортный Баку, как всегда, показал свой высокий уровень. Спасибо всем за этот праздник, здесь все было супер! Я это говорю не потому, что нахожусь в вашей стране и надо делать комплименты, поверьте, это искренне и слова идут от души. Еще с советских времен я приезжал в Баку, и в последний раз был в мае, когда в рамках Недели моды Azerbaijan Fashion Week представил новую коллекцию "Высшая проба". Баку стал потрясающим мегаполисом – это высшая проба среди столиц мира", - сообщил Trend Life известный российский дизайнер, кутюрье, телеведущий, инноватор в области меховой моды, обладатель множества премий и наград в области модной индустрии Игорь Гуляев.

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря, в красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии. На протяжении этих дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло множество премьер и ярких событий. Концертные программы посетили около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Среди звезд были такие известные артисты как Полад Бюльбюльоглу, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, EMIN, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Олег Газманов, Диана Арбенина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валерия, Глюкоза, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой, Александр Ревва, Слава, Наргиз Закирова, Жасмин и многие другие. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)