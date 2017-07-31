Новруз Мамедов: Состоящая из лжи и клеветы публикация газеты Haaretz противоречит духу азербайджано-израильских отношений

2017-07-31 16:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Израильская газета Haaretz 30 июля опубликовала состоящий из лжи и клеветы очередной материал об Азербайджане. Помощник Президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов прокомментировал данную статью.

Помощник Президента Азербайджана сказал: «К сожалению, представители некоторых органов печати, лишенные чувства ответственности, считают для себя профессией периодически распространять информацию лживого и клеветнического характера. До сих пор в израильской газете “Haaretz” неоднократно публиковалась некоторая лживая информация, связанная с Азербайджанским государством, его внешней и внутренней политикой. Однако, поскольку очередная ложь и клевета непосредственно направлена против семьи Президента Азербайджана, то ее необходимо прокомментировать.

Так, 30 июля в израильской газете Haaretz была опубликована полностью лживая информация, пусть небольшая, но коварная статья о семье Президента Азербайджана.

Главным, вызывающим обеспокоенность моментом является то, что в этой информации делается ссылка на министра туризма Израиля Ярива Левина.

В статье говорится, что якобы за последние несколько месяцев семья Президента занималась покупкой имущества в Израиле, инвестированием в эту страну. Также отмечается, что якобы младший сын (обратите внимание) Президента Азербайджана в эти месяцы находился в Израиле. Но правда заключается в том, что сын Президента не только не находился в эти месяцы в Израиле, но вообще не совершал визитов в эту страну. Эта информация – ничто иное, как ложь и клевета, и никак не связана с реальностью. Публикация такой информации в израильской прессе вызывает чувство сожаления, и противоречит духу отношений между нашими странами. Для осуществления своего коварного замысла журналист газеты Haaretz ссылается на министра туризма Израиля Ярива Левина. Считаю, что посольство Израиля должно выразить свои позицию и позицию министра Ярива Левина в связи со лживой и клеветнической информацией», - подытожил Новруз Мамедов.

(Текст: Кямаля Сеидова)