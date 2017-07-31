В Турцию никогда не выезжало столько туристов из Азербайджана - ассоциация туризма

2017-07-31 17:07 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В этом году наблюдается весьма значительный рост туристов, выезжающих из Азербайджана в Турцию, сказал в понедельник Trend глава Ассоциации туризма Азербайджана (AzTA) Нахид Багиров.

По словам главы AzTA, в последние годы в этом году на отдых в Турцию едет самое большое количество азербайджанских туристов. «В Азербайджане еще не был зафиксирован такой высокий рост в сфере выездного туризма, и в Турцию не выезжало столь значительное количество туристов. Число туристов, выехавших в Турцию в прошлом году или в предыдущие годы, несколько уменьшилось, но в июле этого года достать авиабилеты в Турцию было сложно. Более, того, невозможно найти билеты уже и на август», - отметил Багиров.

Глава AzTA отметил, что из Баку осуществляются прямые рейсы в Бодрум, Анталью, Измир, добавив, что иногда в течение дня реализуются по 2-3 рейса в этих направлениях, и все равно этого недостаточно, потому что больше всего туристы из Азербайджана предпочитают отдыхать именно на этих курортах Турции.

Что касается поездок в Стамбул, куда также любят ездить азербайджанские туристы, то Нахид Багиров добавил, что азербайджанские туристы, отправляющиеся в Бодрум и Анталью через Стамбул, остаются здесь несколько дней, продолжая затем свое путешествие до конечного пункта. Однако из-за погодных условий, наблюдаемых в последнее время в Стамбуле, азербайджанские туристы здесь особо не задерживаются.

Ну а в целом, сказал Нахид Багиров, в этом году так же, как и раньше, азербайджанские туристы предпочитают отдыхать в Турции, нежели в других странах. «Тем не менее, наши соотечественники любят отдыхать и в европейских странах, в частности в Италии, Франции, Греции, Чехии, куда также существуют прямые авиарейсы», - отметил глава AzTA.

Отметим, что в январе-мае 2016 года число выезжающих из Азербайджана в Турцию уменьшилось на 10,37%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, и за указанный период Турцию посетили 188 761 граждан Азербайджана.

По информации министерства культуры и туризма Турции, в текущем году число граждан Азербайджан, посетивших Турцию, выросло на 28,96% относительно соответствующих показателей прошлого года.

Только в январе-мае 2017 года Турцию посетило 243 421 граждан Азербайджана.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)