Объявлены новые правила перевода, отчисления и восстановления студентов в ВУЗ

2017-07-31 17:13 | www.apa.az | 4

В Азербайджане впервые в магистратуре будет разрешено осуществлять перевод студентов

Внесены изменения в правила перевода, отчисления и восстановления студентов в вузы на степени бакалавриатуры и магитсратуры, а также тех, кто получает медицинское образование.

Как сообщил АПА руководитель аппарата Министерства образования Ягуб Пириев, в новых правилах есть несколько очень важных вещей. Новые правила регулируют перевод не только студентов-граждан Азербайджана, но и иностранцев и не имеющих гражданство лиц. Во время перевода в вузы иностранцев и не имеющих гражданство лиц минимальный проходной балл не учитывается.

По словам Я.Пириева в Азербайджане впервые будет осуществляться перевод обучающихся на степени магистратуры студентов. Обучающиеся на степени магистратуры студенты могут получить перевод после первого семестра первого курса. Перевод возможно осуществлять только в соответствии со своей специальностью.

Я.Пириев сказал, что во время перевода студентов в другие вузы страны (кроме сумгаитских и бакинских) на другие специальности (кроме юридической и медицинской) набранный на вступительных экзаменах бал учитываться не будет.

По его словам, перевод обучающихся на заочной основе студентов осуществляться не будет. Во время перевода в азербайджанские вузы азербайджанских студентов, которые обучаются за рубежом, будет учитываться их балл SAT – не менее 1000 баллов: минимально 560 по математике, 75 – по TOEFL İBT и 6 – по İELTS, а также причины перевода.

По другим вопросам перевода студенты в электронном порядке могут обратиться www.transfer.edu.az.

Также по новым правилам, согласно закону АР «О воинской обязанности и военной службе» исключенные из вузов студенту могут восстановиться в течение 6 месяцев. Студенты, которые были исключены из медицинских факультетов, могут восстановить учебу в течение 15 лет, если проучились хотя бы 1 семестр.

Также ликвидирован лимит на переводы.