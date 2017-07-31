Генпрокуратура и МВД Азербайджана о зверском убийстве целой семьи

2017-07-31 17:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Генпрокуратура и МВД Азербайджана распространили совместную информацию об убийстве четырех членов одной семьи в Гаджигабуле, говорится в сообщении Генпрокуратуры, распространенном в понедельник.

В связи с тем, что сегодня утром жители города Гаджигабул Назим, Гюльбадам, Бибиля и Намиг Ганбаровы были убиты из огнестрельного оружия в собственном доме, другой член семьи Мамед Ганбаров был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями, а Мубариз Мехтиев застрелился из огнестрельного оружия, сотрудники районной прокуратуры и РОП при участии судмедэксперта осмотрели место происшествия и трупы, взяли в качестве вещественных доказательств орудие преступления - охотничье ружье и другие материальные доказательства, представляющие важность для дела, выполнили необходимые процессуальные действия.

По факту в Гаджигабульской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.4, 120.2.7, 29, 120.2.4 , 29, 120.2.7 и 228.1 УК Азербайджана, назначены соответствующие экспертизы.

По предварительному расследованию было установлено, что на почве личных отношений ранее судимый М.Мехтиев с целью отомстить М.Ганбарову пришел к нему домой и преднамеренно застрелил членов его семьи из двуствольного охотничьего ружья, попытался убить самого Ганбарова, а затем застрелился сам.

Необходимые следственные и оперативно-розыскные меры по уголовному делу продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)