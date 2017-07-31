Станьте обладателем собственного дома!

2017-07-31 17:21 | www.oxu.az | 6

Для всех желающих стать обладателем собственного дома, «Expressbank», при поддержке Азербайджанского Ипотечного Фонда, продолжает выдачу ипотечных кредитов. За последние месяцы большинство заявок поступивших в банк были одобрены, а клиенты стали счастливыми обладателями домов.

Ипотечные кредиты выдаются в национальной валюте сроком от 3 до 25 лет, в качестве обеспечения кредита выступает недвижимость, а процентная ставка составляет 8%. Ценность недвижимости определяется независимой компанией. Максимальная сумма ипотечного кредита составляет 100 000 AZN. Следует также отметить, что сумма ипотечного кредита, в период выдачи кредита не должна превышать 70% от рыночной стоимости жилищной площади.

В сеть обслуживания «Expressbank” входят 16 филиалов из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгаит, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингечевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть Банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим вебсайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.