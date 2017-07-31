Советник Хаменеи: Иран и Азербайджан – одна нация, два государства

2017-07-31 17:22 | www.oxu.az | 4

«Мы считаем проблемы Азербайджана своими проблемами. Культура, история Азербайджана едина с нашей историей и не может быть делима. У Ирана и Азербайджана имеется множество совместных исторических лиц, что в свою очередь может превратиться в предмет влияния в сотрудничестве и поддержке друг друга двух стран».

Как передает Oxu.Az, об этом тегеранскому бюро АПА сказал представитель верховного руководителя Ирана аятоллы Сейида Али Хаменеи по провинции Ардебиль Сейид Хасан Амули.

Он сказал, что Иран и Азербайджан – одна нация, два государства:

«Иран и Азербайджан – две ветви Араза. У нас единое происхождение, корни, что требует того, что связи между двумя странами должны быть еще больше развиты. Слава Аллаху, постепенно связи становятся лучше».

Коснувшись нагорно-карабахской проблемы, Х. Амули отметил, что Россия, пользующаяся тем, что в данный момент Нагорный Карабах находится под оккупацией, давит на Азербайджан и Армению как хочет:

«Армения зависит от России из-за Карабаха. И Америка, и Израиль, так же, как и Россия, пользуются этой ситуацией. В настоящий момент проблема Нагорного Карабаха не является региональной, вошла в сферу интересов больших государств».

Представитель аятоллы Сейида Али Хаменеи также рассказал об успехах азербайджанской армии в апрельских боях 2016 года и сказал, что азербайджанская армия показала себя в этих боях очень хорошо:

«Это нас всех обрадовало. Армия не должна была остановиться, должна была продвинуться вперед и освободить еще большую территорию. В настоящий момент пришло такое время, что государству не позволяют решить свою судьбу одному. Америка и Россия заинтересованы в решении судьбы других государств, в частности мелких. Америка помогает сепаратистскому правительству в Нагорном Карабахе. Сепаратистский режим не признается официально в ООН, но Америка выдает им визы».

Х.Амули осудил роль Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что Минская группа не добьется освобождения Нагорного Карабаха:

«Уже более 20 лет ведутся обсуждения. Разве бывают такие длинные обсуждения?! Даже если Азербайджан и Армения сами захотят урегулирования конфликта, это невозможно будет сделать. Потому что Россия не хочет отступать отсюда. Так же как Америка и Израиль не хотят ни укрепления, ни полного уничтожения ИГ. Пока ИГ существует в регионе Америка может управлять и Ираком, и ИГ, и Сирией. Чем больше длится процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, тем сложнее вернуть его Азербайджану».

Х.Амули также затронул тему проведения референдума в Нагорном Карабахе.

По его словам, одним из грязных планов армян является проведение этого референдума:

«Азербайджанский народ и правительство ни при каких условиях не должны соглашаться с этим референдумом. Где это видано, чтобы из-за земель одной страны проводился референдум? Это похоже на то, чтобы кто-то пришел и заявил о своем намерении провести референдум в связи с Баку. Не следует разрешать это. И Баку принадлежит Азербайджану, и Карабах».

Он добавил, что Иран как соседская страна оказала большую поддержку для урегулирования этой проблемы.

Э.Ш.