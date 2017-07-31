В Азербайджане освобождены от своих должностей 5 работников прокуратуры, один из них уволен из органов прокуратуры

2017-07-31 17:33 | www.apa.az | 4

Объявлено число сотрудников прокуратуры, которые были наказаны в этом году.

Как сообщает АПА, выступивший на оперативном совещании генпрокуратуры Закир Гаралов заявил, что за отчетный период была повышена требовательность в связи с укреплением исполнительской и трудовой дисциплины, со случаями допущения в деятельности отступлений от закона и за действия, несовместимые с должностью прокурора: «В первой половине 2017 года за допущенные в работе недостатки 13 сотрудников прокуратуры были привлечены к дисциплинарной ответственности, из них 5 человек были освобождены от занимаемых должностей, 1 же уволен из органов прокуратуры».