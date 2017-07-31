Беларусь и Китай намерены совместно строить объекты энергетики в третьих странах

2017-07-31 17:33 | www.trend.az | 4

Беларусь и Китай намерены совместно строить энергетические объекты в третьих странах. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик, который принял участие в торжественном мероприятии по случаю запуска электроподстанции в Поставском районе, передает корреспондент Белта.

"С китайскими партнерами освоено на объектах белорусской энергосистемы более $2 млрд. Мы хорошо понимаем друг друга, ведем переговоры, чтобы вместе выходить на рынки третьих стран и активно заниматься строительством энергетических объектов по всему миру. Сегодня-завтра будем обсуждать проект по строительству линии электропередачи в одной из африканских стран", - сказал министр.

Высокотехнологичная подстанция 330 кВ "Поставы" возведена на границе Браславского и Поставского районов. Это один из ключевых объектов в реализации проекта по выдаче мощности Белорусской АЭС и связи с энергосистемой. На год ввода БелАЭС именно эта подстанция запланирована базовой для межгосударственного транзита мощности по сети 330 кВ между энергосистемами Беларуси и Литвы.

ПС 330 кВ "Поставы" сооружена по проекту "Cхема выдачи мощности в Белорусскую энергосистему от строящейся Белорусской АЭС" и является одним из 23 пусковых комплексов. Часть из них уже введена, а окончание всех работ планируется в 2018 году. Проект выполняется на территории трех областей: Витебской, Минской и Гродненской. Заказчиком выступает РУП "Гродноэнерго", генеральным подрядчиком - китайская компания NCPE. На подряде задействовано большое количество белорусских организаций. 95% финансирования инвестпроекта - льготный кредит Экспортно-импортного банка Китая. Реализация проекта поможет обеспечить выдачу и распределение мощности Белорусской АЭС после включения ее в работу.