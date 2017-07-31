Закир Гаралов: «Наложен арест общей суммой 56 миллионов манатов на имущество бывших сотрудников МНБ»

2017-07-31 17:43 | www.apa.az | 4

Генпрокурор Закир Гаралов рассказал об уголовных делах, которые ведутся в следственном управлении по особо тяжким делам.

Как сообщает АПА, на сегодняшнем расширенном оперативном заседании в генпрокуратуре З.Гаралов отметил, что за отчетный период в следственном управлении по особо тяжким делам было завершено следствие ряда особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств. Личности преступников были установлены, и они привлечены к ответственности. Кроме того, были расследованы некоторые уголовные дела, вызвавшие большой резонанс в обществе. По завершении следствия дела 26 лиц по 18 уголовным делам были направлены в суд: «Таким образом, в связи с незаконными действиями должностных лиц упраздненного МНБ были проведены комплексные следственно-оперативные мероприятия по 250 эпизодам. Было завершено предварительное следствие по 7 уголовным делам в отношении 19 лиц, состоявшими в созданной в 2005-2015 годах в МНБ организованной преступной группировке, среди которых Акиф Човдаров, Субахир Гурбанов и прочие. Дела были направлены в суд для рассмотрения».

Генпрокурор сказал, что с целью обеспечения выплаты нанесенного ущерба в размере 41 млн. 512 тысяч манатов решением суда на принадлежащее обвиняемым лицам имущество общей стоимостью 56 млн. манатов был наложен арест.



В настоящий момент необходимые оперативно-следственные мероприятия по другим эпизодам уголовного дела, в том числе по преступным действиям объявленных в розыск лиц, продолжаются.



Также З. Гаралов отметил, что следствие по уголовному делу имеющего гражданство нескольких стран Александра Лапшина, обвиняемого в незаконном пересечении государственной границы Азербайджанской Республики и призывах, направленных на нарушение территориальной целостности страны, завершилось и было направлено для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Суд вынес соответствующий приговор.