Закир Гаралов: «По факту убийства армянами годовалой Захры создана оперативно-следственная группа»

2017-07-31 17:44 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, на прошедшем в Генпрокуратуре расширенном оперативном совещании генпрокурор Закир Гаралов сказал, что 4 июля ВС Армении, грубо нарушив режим прекращения огня и нормы международного гуманитарного права, подвергли из тяжелых артиллерийских установок село Алханлы Физулинского района. В результате артобстрела погибли жители села – 51-летняя Сахиба Аллахвердиева и ее годовалая внучка. Другое гражданское лицо – 52-летняя Сальвиназ Гулиева была тяжело ранена. Также был нанесен ущерб имуществу граждан. По всем этим фактам в прокуратуре Физулинского района сразу было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, создана оперативно-следственная группа для проведения неотложных следственных мероприятий.