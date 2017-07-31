Отремонтированный в Азербайджане паром будет курсировать на Транскаспийском транспортном маршруте - Каспар (ФОТО)

2017-07-31 17:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане завершился ремонт паромного судна “Профессор Гюль”, находящегося на балансе транспортного флота ЗАО “Азербайджанское Каспийского морское пароходство” (АКПМ), сообщает в понедельник ведомство.

Как отмечается, после капитального ремонта на Зыхском судоремонтном заводе судно прошло испытания на море.

В рамках ремонта парома часть старых деталей была заменена на новые, была очищена и покрашена подводная и надводная части корпуса судна, отремонтированы рулевой и вспомогательный механизмы, насосы различного назначения, основной и вспомогательные двигатели, оборудования для защиты от огня и другие.

Судно “Профессор Гюль” вновь будет курсировать по Транскаспийскому международному транспортному коридору и транспортировать грузовые автомобили и железнодорожные вагоны по маршрутам Баку-Туркменбаши-Баку и Баку-Актау-Баку.

Согласно сообщению, сейчас продолжается покраска парома, после чего в ближайшее время он будет сдан в эксплуатацию.

Грузоподъемность паромного судна “Профессор Гюль” составляет 28 вагонов и 32 грузовых прицепа, длина судна - 154,5 метра, ширина - 18,3 метра. Скорость парома достигает 15 узлов.

ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" является единственным оператором паромов на Каспии и имеет в своем составе флот из 13 паромов, которые задействованы в перевозках на Транскаспийском транспортном маршруте.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli