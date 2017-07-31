Определились победители традиционного международного фестиваля "Кубок Ичеришехер" (ФОТО)

2017-07-31 17:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялся традиционный международный фестиваль интеллектуальных игр – "Кубок Ичеришехер" сообщили Trend Life в пресс-службе Ассоциации интеллектуальных клубов Азербайджана (АИКА).

Фестиваль был организован Клубом интеллектуальных игр "Ичеришехер" (входит в АИКА и Международную ассоциацию клубов "Что? Где? Когда?") при поддержке Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер". Генеральный партнер - Министерство образования Азербайджана.

Для участия в фестивале в Баку собрались известные знатоки, игроки московского элитарного клуба "Что? Где? Когда?". Всего в фестивале приняло участие 25 команд.

Игровое жюри турнира возглавил знаток бакинского телевизионного клуба "Что? Где? Когда?", обладатель хрустально совы Фуад Мусаев. Ведущим турнира был редактор азербайджанской телеверсии передачи "Что? Где? Когда?" Алексей Уланов.

В рамках V Кубка Ичеришехер состоялись турниры по играм "Что? Где? Когда?" и "Брэйн Рингу".

Чемпионом турнира по игре "Что? Где? Когда?" и обладателем V Кубка Ичеришехер стала команда "Ла Скала" из России. Турнир по "Брэйн Рингу" выиграла команда Балаша Касумова

"Учитывая количество участников и географию турнира – в турнирах приняли участие команды из США, Канады, Германии, Латвии, Великобритании, Израиля, Чехии, Литвы, России, Украины, Белоруссии, Грузии, Узбекистана, Молдовы, Туркменистана, Эстонии, Казахстана, Таджикистана, Ирландии, – можно сказать, что интеллектуалы со всего мира стали ближе к городу Баку и Азербайджану в целом. Несколько тысяч человек получили интересную и запоминающуюся информацию о нашей стране", - говорится в сообщении.

Фестиваль стал финальной стадией международного турнира "Кубок Ичеришехер", три этапа которого прошли в период с декабря 2016 по май 2017 года. В каждом этапе турнира приняло участие более 500 команд из более чем 100 городов мира. Перед началом каждого этапа в каждом из городов, где проводился турнир, зачитывался информационный текст, знакомивший местных интеллектуалов с многовековой историей и всемирным значением исторического центра Баку - Ичери шехер.

(Автор: Джани бабаева)