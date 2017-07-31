Супруга азербайджанского певца возглавила рейтинг высокооплачиваемых российских музыкантов

2017-07-31 17:56 | www.trend.az | 4

Оперная певица Анна Нетребко заняла первую строчку рейтинга самый высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes, передает ТАСС.

Годовой доход Нетребко, по данным издания, составил $7,5 млн.

На втором месте с доходом $7,4 млн поп-исполнитель Филипп Киркоров. Отмечается, что Киркоров "в третий раз оказался на втором месте (с момента первого выпуска рейтинга в 2005 г. - прим. ТАСС), а вот первой строчки не занимал ни разу". На третьей строчке - рэпер Тимати ($6,6 млн).

В первую десятку также вошли Дима Билан ($6 млн), Григорий Лепс ($6 млн), группа "Би-2" ($5,7 млн), Сергей Шнуров ($5 млн), Земфира ($5 млн), Николай Басков ($4,3 млн) и Егор Крид ($4 млн).

Анна Нетребко — всемирно известная российская оперная певица, Народная артистка России, солистка Мариинского театра. С 2003 года регулярно выпускает альбомы с записями шедевров классической музыки.

Юсиф Эйвазов (тенор) - лауреат и обладатель гран-при международных конкурсов, награжден Почетной медалью имени Джанандреа Гаваццени. Прошел мастер-классы Франко Корелли, Лучано Паваротти, Магды Оливеро, Пласидо Доминго, Джанандреа Гаваццени и Антонио Фольяни. Блистает на сценах мира вместе с коллективами миланской оперы "Ла Скала" и Королевской оперы Монте-Карло. Гастролирует во многих странах - Италии, Франции, Австрии, Словении, Франции, Германии, Испании, России, Японии, Корее. В 2012 году стал обладателем первого места на VI Международном конкурсе вокалистов имени Бюльбюля в Баку.

Напомним, что грандиозная свадьба Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова состоялась 29 декабря 2015 года в Вене.