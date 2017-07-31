Чингиз Ганизаде награжден орденом «Шохрат»

2017-07-31 18:09 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Чингиза Ганизаде орденом «Шохрат».

Как сообщает АПА, Ч. Ганизаде награжден за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.

Согласно другому распоряжению главы государства, Хызры Шыхсеидов награжден орденом «Достлуг» за особые заслуги в развитии дружеских, партнерских связей между Азербайджаном и Российской Федерацией, а также народами Азербайджана и Дагестана.