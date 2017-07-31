В Азербайджане успешно решаются все социально-экономические вопросы - депутат

2017-07-31 18:04 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане успешно решаются все социально-экономические вопросы, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Эльдар Ибрагимов.

По словам депутата, сегодня в Азербайджане не существует регионов, где не шли бы работы по благоустройству, не менялся бы их социальный облик. «Мы постоянно наблюдаем, как закладываются или открываются новые строительные, социальные, культурные и другие объекты. Сегодня успешно осуществляется и развивается стратегия социально-экономического развития, определенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Президент Ильхам Алиев поставил цель, чтобы Азербайджан занял место среди наиболее развитых стран мира, и с 2003 года ведется целенаправленная политика в этом направлении. Это проявляется как во внутренней, так и во внешней политике», - отметил депутат.

Эльдар Ибрагимов добавил, что во внутренней политике Азербайджан основывается на стратегии диверсификации экономики. По его словам, Азербайджан нацелен на то, чтобы превращать нефтяной капитал в человеческий, вкладывать нефтяные доходы в ненефтяной сектор, тем самым, обеспечивая развитие всех регионов страны.

Депутат также напомнил, что, начиная с 2004 года, в стране реализуются Государственные программы по социально-экономическому развитию регионов, и сегодня осуществляется третий этап этих программ.

По его словам, практически все цели, поставленные в Госпрограммах, выполняются.

Отметив также высокий уровень мер по безопасности в Азербайджане, Эльдар Ибрагимов добавил, что Азербайджан известен в мире как стабильное пространство. В таких условиях проявляется интерес и к инвестированию, и улучшается благосостояние нашего населения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)