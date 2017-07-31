Дима Билан: Старые кварталы – это настоящая душа Баку (ФОТО)

2017-07-31 18:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - "Я обожаю Баку, который всегда встречает меня с большим радушием и искренней любовью. Это один из редких городов, который навсегда поселился в моем сердце. Я всегда в таком приятном шоке, когда приезжаю в Баку. В последний раз выступал здесь с сольным концертом в 2014 году. Это город меняется на глазах и помню, когда только появились мобильные телефоны, новинки приобретал именно здесь. Баку был центром İT-технологий. В столице Азербайджана мне нравится не только древняя архитектура и современные здания, но и старые кварталы – это настоящая душа Баку. Я впервые принял участие на фестивале "ЖАРА" и увидел насколько это знакомое событие в музыкальном мире, который дарит людям радость и объединяет народы", - сообщил Trend Life звезда российской эстрады Дима Билан.

Второй Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА" прошел с 27 по 30 июля на побережье Каспийского моря, в красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В фестивале принимали участие более 80 известных артистов и талантливых исполнителей из Азербайджана, России, Грузии, Казахстана, Узбекистана, Латвии, Беларуси и Италии. На протяжении этих дней были проведены юбилейные и творческие вечера легендарных исполнительниц, народных артисток СССР Софии Ротару и Аллы Пугачевой, заслуженного артиста России, лауреата множества премий Григория Лепса, прошло множество премьер и ярких событий. Концертные программы посетили около 40 тысяч зрителей.

Организаторы фестиваля - певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

Среди звезд были такие известные артисты как Полад Бюльбюльоглу, Филипп Киркоров, Алессандро Сафина, Лайма Вайкуле, Вахтанг Кикабидзе, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, EMIN, Кристина Орбакайте, Николай Басков, Олег Газманов, Диана Арбенина, Дима Билан, Стас Михайлов, Ани Лорак, Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Лолита, Валерия, Глюкоза, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Анита Цой, Александр Ревва, Слава, Наргиз Закирова, Жасмин и многие другие. Ведущие концертов - Яна Чурикова, Андрей Малахов и Максим Галкин. Ведущие красной дорожки - Слава Никитин и Юлия Лысенко.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Заур Мустафаев)